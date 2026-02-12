وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا لترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً -

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء الأربعاء ١١ فبراير، إلى أديس أبابا، وذلك لترأس وفد مصر المشارك في الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي والدورة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣ واتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما سيترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن حول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، والذي يُعقد تحت الرئاسة المصرية للمجلس، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم جهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وأولويات العمل الأفريقي المشترك.