توافد الناخبيين علي لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - بدء الناخبيين في محافظة الفيوم بالتوافد علي لجان الاقتراع منذ الساعات الاولي لفتح اللجان ،حيث تُجرى المنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم بين 68 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد بالنظام الفردي على مستوى مراكز المحافظة.

وفي الدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، يخوض 18 مرشحًا السباق الانتخابي، من بينهم 11 مستقلًا و7 مرشحين حزبيين، للتنافس على 3 مقاعد. أما الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، فيتنافس فيها 22 مرشحًا، بينهم 18 مستقلًا و4 مرشحين حزبيين، على مقعدين، وسط أجواء انتخابية تشهد منافسة قوية وتنوعًا في التوجهات والانتماءات السياسية بين المرشحين.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال فتح وانتظام لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من اكتمال فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي التصويت.

وأكد المحافظ خلال متابعته أهمية الجاهزية التامة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، لضمان سيرها بانضباط وأمان، وتوفير بيئة ميسرة وآمنة للناخبين في مختلف أنحاء المحافظة.