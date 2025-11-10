توافد الناخبيين علي لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم

- 1/2
احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - بدء الناخبيين في محافظة الفيوم بالتوافد علي لجان الاقتراع منذ الساعات الاولي لفتح اللجان ،حيث تُجرى المنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم بين 68 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد بالنظام الفردي على مستوى مراكز المحافظة.
وفي الدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، يخوض 18 مرشحًا السباق الانتخابي، من بينهم 11 مستقلًا و7 مرشحين حزبيين، للتنافس على 3 مقاعد.
أما الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، فيتنافس فيها 22 مرشحًا، بينهم 18 مستقلًا و4 مرشحين حزبيين، على مقعدين، وسط أجواء انتخابية تشهد منافسة قوية وتنوعًا في التوجهات والانتماءات السياسية بين المرشحين.
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال فتح وانتظام لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من اكتمال فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي التصويت.
وأكد المحافظ خلال متابعته أهمية الجاهزية التامة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، لضمان سيرها بانضباط وأمان، وتوفير بيئة ميسرة وآمنة للناخبين في مختلف أنحاء المحافظة.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.