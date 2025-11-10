أخبار مصرية

إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً -  

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر، اليوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، واصطفوا في طوابير أمام مقار اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط تنظيم وإجراءات تأمينية محكمة.

 

وتنوع حضور الناخبين بين مختلف الفئات العمرية، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ودعمهم لمسيرة الدولة واستقرارها.

 

ويشارك حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر، ممثلاً بمرشحيه محمد عوض عن دائرة أرمنت، ووائل زكريا الأمير عن دائرة إسنا، إلى جانب دعمه مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر. 

 

ويؤكد الحزب حرصه على اختيار مرشحيه في مختلف المحافظات بناءً على كفاءتهم وخبراتهم، لضمان تمثيل أهالي دوائرهم بأفضل صورة ممكنة.
