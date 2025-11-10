مشاركة واسعة في لجان المنيا دعمًا لمرشحي حزب الجبهة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - شهدت محافظة المنيا، اليوم، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الحماس والانتماء الوطني، دعمًا لمرشحي حزب الجبهة الوطنية الذين يحظون بتأييد شعبي واسع في مختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية للحزب أن لجان المنيا تشهد انتظامًا كاملًا في سير عملية التصويت، مع تسهيلات واسعة للناخبين وكبار السن، وسط تعاون مثمر مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات.

كما أشادت قيادات الجبهة الوطنية في المحافظة بالمشاركة الواسعة التي تعكس وعي أبناء المنيا وإيمانهم بدورهم الوطني في دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة الديمقراطية والبناء.