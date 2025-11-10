«الوطنية للانتخابات»: انتظام عمل جميع لجان الاقتراع في انتخابات النواب.. وإقبال كثيف في بعض اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل بالغالبية العظمى من لجان الاقتراع الفرعية على مستوى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مواعيدها المقررة عند الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن عددا محدودا للغاية من لجان الاقتراع قد تأخر العمل بها لوقت وجيز، نظرا لظروف استثنائية وطارئة تعرض لها رؤساء اللجان الذين يتولون عملية الإشراف.

وقال المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات - إن التأخير الذي تعرضت له بعض لجان الاقتراع، لم يتجاوز ساعة واحدة، موضحا أن أسباب التأخير تعود إلى عدم تمكن بعض المستشارين المشرفين من الوصول إلى مقار تلك اللجان في المواعيد المقررة، فضلا عن ظروف الطرق لدى البعض الآخر، إلى جانب تعرض مستشارين اثنين من رؤساء اللجان لحادث سير في أسوان اضطرهما إلى دخول المستشفى لتلقي الرعاية العلاجية وجرى الدفع ببديلين لهما من المشرفين في قوائم الاحتياط.

وأضاف أن اللجنة الأخيرة التي تأخر العمل بها، كانت في مدينة "حوش عيسى" بمحافظة البحيرة، حيث أدى عدم ووضوح الطرق المبينة على خرائط الهواتف المحمولة، إلى تأخر رئيس اللجنة المشرف عليها، وهو الأمر الذي تدخلت معه الهيئة الوطنية للانتخابات بالتواصل مع وزارة الداخلية لاصطحاب رئيس اللجنة على وجه السرعة بإحدى سيارات الشرطة إلى مقر اللجنة التي يترأسها، حيث فتحت اللجنة أبوابها بالفعل لاستقبال جمهور الناخبين.

وأشار المستشار أحمد بنداري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت من لجان المتابعة بالمحافظات التي تشهد إجراء العملية الانتخابية، ما يفيد بأن عددا من لجان الاقتراع تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين، لافتا إلى أنه تم التعامل السريع مع هذا الأمر بالدفع بعدد من المستشارين من قوائم الاحتياط لمواجهة هذه الكثافة الانتخابية وتسريع وتيرة الاقتراع.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على أن الأمور تسير بشكل سلس ومنتظم، وأن الهيئة لم تتلق - حتى الآن - ما يفيد بوقوع مشاكل أو عقبات تحول دون سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة، للوقوف على مجريات العملية الانتخابية.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات زودت لجان المتابعة في المحافظات الـ 14 التي تُجرى بها العملية الانتخابية، بـ 5% إضافية من بطاقات التصويت، على سبيل الاحتياط، وذلك في حال تطلب الأمر وشهدت بعض لجان الاقتراع كثافات غير متوقعة تؤدي إلى نفاد البطاقات، حيث سيتم على الفور توزيع الكميات المناسبة من تلك البطاقات على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية الذين قد يحتاجون إليها لاستكمال عملهم ومن ثم عدم تعطيل عملية التصويت.

ودعا المستشار بنداري جمهور الناخبين من المحافظات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، إلى الحرص على التوجه إلى مقار لجان الاقتراع والمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرونه مناسبا من المرشحين في حرية كاملة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على توفير كل سبل الراحة الممكنة التي تسهل على الناخبين عملية الاقتراع وتجنيبهم أي مشقة.

وأجرى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لقاءات مباشرة عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع عدد من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، وكذا رؤساء اللجان العامة والفرعية، حيث اطمئن منهم على سير العملية الانتخابية وانتظام العمل بجميع اللجان، لا سيما اللجان التي شهدت تأخيرا في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين.

وأكد المستشارون رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة والفرعية، أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم وسلس، ودون أي مشكلات، وسط تباين في إقبال الناخبين وتوافدهم على الإدلاء بأصواتهم، حيث أكد البعض أن عددا من اللجان تشكل إقبالا كبيرا للغاية من الناخبين على نحو تطلب الدفع بمستشارين من قوائم الاحتياط لتسريع عملية الاقتراع ومواجهة الزحام، بينما تشهد اللجان الأخرى إقبالا ما بين متوسط وهادىء.

كما أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة مرسى مطروح، أنه تم الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر قبل بضعة أيام، والخاص باعتماد تنازل أحد المرشحين عن إحدى الدوائر، وذلك عبر وضع ورقة رسمية على أبواب لجان الاقتراع تفيد بقيام المرشح بالتنازل عن ترشحه وقبول هذه التنازل بصورة رسمية، حتى يتنبه الناخبون من هذا القرار في ضوء أن اسم المرشح المتنازل، وارد ضمن المرشحين في بطاقة التصويت.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية تضم 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح .

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى، 35 مليونا و 279 ألفا و 922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية، في ما يخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.