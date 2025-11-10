محافظ المنيا: 621 لجنة تستقبل 3.8 مليون ناخب ورفع درجة الاستعداد القصوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - شهدت لجان محافظة المنيا توافد عدد كبير من الناخبين للادلاء بأصواتهم، مع انطلاق المارثون الانتخابي في التاسعة صباح اليوم الاثنين، وسط إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن في عدد من المراكز، مع ظهور تجمعات حاشدة نظمها حزب مستقبل وطن.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه تم تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا تضم 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.

وأضاف المحافظ على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ودعا المحافظ مواطني المنيا إلى المشاركة الإيجابية والواعية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للوعي والمسؤولية الوطنية، وأن كل صوت هو دعم لاستقرار الدولة وتعزيز لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.