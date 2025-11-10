نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: استقرار مصر رغم تحديات المنطقة عامل جاذب للاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ترحيب رئاسي وتقدير للثقة الدولية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالوفود المشاركة، مشيدًا بثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات المصري، والتي تجسدت في توقيع 55 اتفاقية جديدة مع وزارة الاتصالات لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار الرئيس إلى أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس مكانة مصر التنافسية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعهيد والخدمات الرقمية.

استراتيجية وطنية لتحويل قطاع الاتصالات إلى إنتاجي

وأكد الرئيس السيسي على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في:

زيادة الصادرات الرقمية

توفير فرص عمل نوعية

تعزيز النمو الاقتصادي

تطوير الكفاءات البشرية

دعم التحول الرقمي الشامل

وأشار الرئيس إلى أن هناك مستهدفات محددة تم وضعها لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية.

تطوير الكوادر ودمج التعليم الرقمي

وشدد الرئيس على أهمية العامل البشري في تنفيذ الاستراتيجية، لافتًا إلى سعي الدولة لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، بالتعاون مع أكبر الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية.

كما أكد السيسي على حرص الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، لتحقيق طفرة في قدرات الشباب وتلبية احتياجات السوق المصري المتوسع في مجال التعهيد والتكنولوجيا.

حوار تفاعلي مع الشركات العالمية

وأجرى الرئيس السيسي حوارًا تفاعليًا مع الشركات الحاضرة، حيث أعرب ممثلوها عن رغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل وبالتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أي عقبات تواجه أعمالهم، مشددًا على أن استقرار مصر رغم تحديات المنطقة يُعد عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمار، ويعكس وعي وإصرار الشعب المصري على الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي.