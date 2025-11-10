نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. إقبال وتنظيم يليق بمصر في لجان الواحات البحرية بانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة إقبالًا لافتًا من المواطنين منذ الصباح الباكر للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الأهالي على التواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء يسودها الحماس والانضباط. وقد تميزت العملية الانتخابية بتنظيم محكم من قِبل الجهات التنفيذية والأمنية، التي وفرت كل سبل الراحة والتيسير لضمان سير التصويت بسلاسة وأمان.

كما انتشرت الأطقم التنظيمية والمتطوعون داخل محيط اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة أرقام لجانهم وتوجيههم إلى أماكن الاقتراع، مع تقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم. وشهدت اللجان حالة من الوعي والمسؤولية الوطنية، عكست حرص أبناء الواحات البحرية على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يليق بمكانة مصر وريادتها.

تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المراكز والمدن والأحياء، مع تنفيذ حملات نظافة وتجميل محيطة بالمقار الانتخابية، والتأكد من جاهزية المدارس والقاعات المخصصة لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات تأمين اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما تتابع غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، مؤكدًا على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم داخل اللجان. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص المحافظة على إنجاح العرس الديمقراطي، وضمان مشاركة واسعة من المواطنين في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد، بما يعكس وعي أبناء الجيزة بدورهم الوطني في بناء مستقبل مصر.

