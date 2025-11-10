نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناخبون يتوافدون بأعداد كبيرة.. تنظيم محكم وإقبال كبير في لجان أكتوبر بانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أكتوبر اليوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، مع تنظيم متقن يضمن سهولة وسرعة عملية التصويت، وفقًا لما رصدته غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أن عمليات التصويت تسير بشكل منظم وهادئ، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

إجراءات التنظيم والراحة للناخبين

أوضحت الهيئة أن تنظيم اللجان شمل:

تخصيص مسارات دخول وخروج واضحة لتفادي الزحام.

توفير عدد كافٍ من القضاة وأمناء اللجان لمتابعة العملية الانتخابية.

تطبيق ساعة الراحة القانونية من الساعة الثالثة حتى الرابعة مساءً، مع استئناف التصويت بعد انتهاء الفترة المحددة دون تأخير.

كما تم تجهيز اللجان بالمستلزمات الانتخابية اللازمة، مع التأكد من سلامة الصناديق والأوراق الانتخابية، وتسهيل الإجراءات للناخبين لضمان عدم التأثير على سير العملية الانتخابية.

نسبة الإقبال ومتابعة الهيئة

ذكرت غرفة العمليات المركزية أن هناك إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ بداية اليوم الأول للمرحلة الأولى، وأن الفرق الميدانية تتابع بشكل مستمر جميع اللجان لمراقبة الانتظام وسير التصويت.

وأشارت الهيئة إلى أن الإشراف القانوني على الانتخابات يتم من خلال القضاة والمراقبين لضمان عدالة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس مصداقية النتائج وحقوق الناخبين.