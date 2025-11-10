نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رؤساء اللجان الانتخابية يؤكدون انتظام العملية واستئناف العمل بعد ساعة الراحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضى أحمد بندارى، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن استئناف العمل في اللجان الانتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء ساعة الراحة، مؤكدًا انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسهولة ويسر في جميع اللجان.

متابعة الحالة الإنسانية للهيئات القضائية

وأشار بندارى إلى بعض الحالات الإنسانية، منها وفاة شقيق أحد الزملاء، وتم تقديم التعازي، واستمرار الموظف في عمله، بالإضافة إلى إصابة قاضية في سوهاج بحالة إعياء شديد، حيث تم استبدالها بقاضٍ آخر لضمان استمرارية العمل دون تعطيل.

انتظام اللجان ومتابعة الكثافات

وأكد رؤساء اللجان في مختلف المحافظات، من بينهم المستشار شريف العقبي في الجيزة والمستشار عمرو سلامة في بني سويف وأسامة عبد المنعم في المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية، مع التعامل مع بعض الكثافات المؤقتة للناخبين، خاصة في لجان محافظات الفيوم وأسيوط وأسوان، حيث تم تدعيم اللجان بقضاة احتياطيين.

تفاصيل العملية الانتخابية

وأوضح القاضى أحمد بندارى أن اليوم الأول للمرحلة الأولى يشهد التصويت في 5606 لجنة، ويحق لنحو 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في 14 محافظة، تتنافس فيها 1281 مرشحًا.

كما نفى بندارى استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنه يُستعمل فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت. كما أشار إلى عدم وجود لجان للوافدين في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يلزم الناخب بالتصويت في دائرته وفق بطاقة الرقم القومي.

دعوة للمشاركة في العرس الديمقراطي

وشدد المسؤولون على أهمية المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وانسيابية، وسط إجراءات منظمة لضمان حقوق جميع الناخبين وسير التصويت دون معوقات.