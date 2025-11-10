نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبحث سُبل تعظيم الإيرادات الاستثمارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستعراض خطط تعظيم الإيرادات والعوائد الاستثمارية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

استعراض خطط تعظيم الإيرادات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استراتيجيات لتعظيم الإيرادات المالية للهيئة، والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يسهم في زيادة عوائدها الاستثمارية.

كما تم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها أموال الصندوق الاستثماري التابع للهيئة، لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن ودعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين.

متابعة المديونيات والالتزامات المالية

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف المالي للهيئة بما يشمل المديونيات المستحقة عليها من الجهات الحكومية، الشركات، والقطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات المتخذة لسداد هذه المديونيات وفض التشابكات المالية لضمان زيادة الموارد المالية للهيئة وتحقيق استقرارها المالي.