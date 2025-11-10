نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال هائل وتنظيم مثالي في لجان إمبابة وأوسيم.. الناخبون يتوافدون بأعداد قياسية في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات إمبابة وأوسيم بالجيزة اليوم، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، مع تنظيم متميز يسهم في تسهيل إجراءات التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وفقًا لما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الهيئة أن اللجان تعمل بكامل طاقتها، مع وجود القضاة والمراقبين والإداريين لضمان انسيابية التصويت وتقليل أي ازدحام، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية وأمان.

التنظيم والإجراءات المتبعة

شملت الإجراءات التنظيمية في لجان إمبابة وأوسيم:

تخصيص مسارات واضحة لدخول وخروج الناخبين لتفادي الزحام.

توفير عدد كافٍ من القضاة وأمناء اللجان لتسريع عملية التصويت.

تطبيق ساعة الراحة القانونية من الساعة الثالثة حتى الرابعة مساءً، واستئناف التصويت فور انتهاء المدة.

التأكد من سلامة الصناديق والأوراق الانتخابية وتوفير جميع المستلزمات اللازمة للناخبين.

كما تم تنظيم أماكن الانتظار بطريقة منظمة، مع توفير أماكن جلوس ومظلات في الخارج لتخفيف الزحام وحماية الناخبين من أي ضغط أثناء عملية التصويت.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أن فرقها تتابع سير عملية التصويت في جميع اللجان، خاصة في الدوائر التي تشهد إقبالًا كثيفًا، لضمان الانتظام والانضباط داخل اللجان وحل أي مشاكل تقنية أو تنظيمية فورًا.

وأشارت الهيئة إلى أن القضاة والمراقبين يواصلون عملهم على مدار اليوم لضمان نزاهة الانتخابات وشفافية النتائج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المقررة لكل مرحلة من مراحل التصويت.