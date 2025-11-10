نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب وسيدات البدرشين والعياط يتوافدون بأعداد كبيرة على لجان النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرتي البدرشين والعياط جنوب الجيزة اليوم إقبالًا كثيفًا من جميع الفئات العمرية، مع مشاركة متميزة من الشباب والسيدات، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة الفعلية في رسم مستقبلهم الديمقراطي.

حرص الناخبين على المشاركة

أكد العديد من الناخبين حرصهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، معتبرين التصويت فرصة للتعبير عن إرادتهم والمساهمة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وأشادوا بالتنظيم الجيد داخل اللجان، مما ساهم في انسيابية دخول وخروج الناخبين وتسهيل عملية التصويت.

التنظيم الجيد للجان الانتخابية

تم تجهيز اللجان بشكل متقن لتلبية أعداد الناخبين الكبيرة، حيث تم توفير الدعم اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وآمن، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة تصويتية منظمة وآمنة لجميع المواطنين.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، من بينها الجيزة، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، مع تفصيل عدد اللجان والمترشحين في كل محافظة.

صور حصرية من لجان التصويت

رصدت كاميراتنا إقبالًا كثيفًا من الشباب والسيدات على اللجان في البدرشين والعياط، مع تنظيم محكم لضمان انسيابية العملية الانتخابية، وهو ما يعكس حرص المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 بكل حماس ومسؤولية.