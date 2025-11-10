نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مصر تفتح ذراعيها للعمل والإبداع وتذلل عقبات المستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأكيد الرئيس على ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات المصري

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالشركات الحاضرة، مشيدًا بثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتي تجسدت في توقيع 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار الرئيس إلى أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية في مجال التعهيد والاتصالات الرقمية، لما تتمتع به من مقومات ومزايا تنافسية، مؤكدًا التزام الدولة بتحويل القطاع من خدمي بحت إلى خدمي إنتاجي يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي.

أهمية العنصر البشري والتدريب الرقمي

أكد الرئيس السيسي على أهمية العامل البشري في تنفيذ الاستراتيجية الرقمية، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة عبر التعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية. وأوضح أن مصر تسعى لدمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية وتحقيق طفرة في تدريب الشباب على المهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل، ما يساهم في استيعاب المزيد من الكفاءات في القطاع.

دعم المستثمرين وتذليل العقبات

خلال اللقاء، أجرى الرئيس حوارًا تفاعليًا مع ممثلي الشركات، الذين أشادوا بمناخ الاستثمار في مصر وبالتسهيلات التي تقدمها الدولة. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالهم، مؤكدًا أن استقرار الدولة وجدية الشعب المصري يمثلان عوامل جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية.

تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات أصبح قطاعًا استراتيجيًا رابعًا إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة، وأن صناعة التعهيد تعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية تحويل القطاع إلى قطاع خدمي إنتاجي.

وذكر الوزير أن عدد المتدربين في برامج صناعة التعهيد ارتفع إلى 800 ألف متدرب سنويًا مقارنة بـ 4 آلاف متدرب فقط قبل ثماني سنوات، مع التركيز على برامج تدريبية رقمية متطورة في 24 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الحكومة أطلقت برامج مثل "الرواد الرقميون" لتدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنويًا، بالإضافة إلى حوافز لتشجيع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصري، ما أدى إلى مضاعفة الصادرات الرقمية من التعهيد وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي من 3.2٪ عام 2018 إلى 6٪ عام 2025.

كما تصدرت مصر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا للعام الخامس على التوالي، وتُصنف القاهرة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميًا.

رسالة الرئيس السيسي للشركات والمستثمرين

اختتم الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى للعمل والإبداع، مجددًا التأكيد على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب لضمان استمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر على الخارطة الاستثمارية العالمية.