وصول بعثة الزمالك للقاهرة بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 06:33 مساءً - وصلت منذ قليل إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري. وكانت البعثة انتقلت من أبو ظبي إلى دبي، قبل التوجه مباشرة إلى القاهرة عقب انتهاء منافسات البطولة. وترأس المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات.

الأهلى بطلا للسوبر المصري

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات، وبذلك يحصد النادي الأهلى جائزة 350 ألف دولار للتتويج بالسوبر، بينما يحصل الزمالك على 250 ألف دولار مكافأة الوصيف.