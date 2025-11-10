العالم اليوم - فيديو.. انفجار في نيودلهي يخلف 8 قتلى

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار في نيودلهي يخلف 8 قتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 06:25 مساءً - أعلنت السلطات الهندية، الإثنين، عن وقوع انفجار في العاصمة نيودلهي، أسفر عن قتلى ومصابين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الهندية إن الانفجار وقع في سيارة خارج منطقة الحصن الأحمر والسلطات تسعى لتحديد سبب الانفجار.

ولفت المتحدث إلى سقوط 8 قتلى بسبب الانفجار.

وفي مقاطع فيديو متداولة يمكن رؤية نيران ضخمة وسط تجمع العشرات.

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في دلهي إن ست سيارات وثلاث عربات ريكشا (عربة بثلاث عجلات) على الأقل اشتعلت فيها النيران، مضيفا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

وقال أحد السكان، الذي فضل عدم نشر اسمه، لقناة (إن.دي تي.في): "سمعنا صوتا قويا، واهتزت نوافذ منزلنا". وحاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت حول موقع الانفجار.

والحصن الأحمر يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر إبان العصر المغولي ويقع في المدينة القديمة ويزوره السياح على مدى شهور العام.