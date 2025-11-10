نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف وانتظام تام في لجان العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 توافدًا كثيفًا من الناخبين، حيث حرص المواطنون على المشاركة بعد انتهاء فترة الراحة للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم محكم وإشراف قضائي كامل.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة وتسهيل دخول وخروج الناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، أن مجريات التصويت تتم بسهولة ويسر داخل 5606 لجنة فرعية، ويحق التصويت في المرحلة الأولى لنحو 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا في 14 محافظة، من بينها الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة لاحظت وجود زحام شديد في 10 لجان فرعية بالفيوم وأسيوط وأسوان، نظرًا لأن هذه اللجان مسقط رأس عدد من المرشحين الذين حشدوا أنصارهم، وتم دعم اللجان بقضاة احتياطيين لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ولفت إلى بعض المواقف الطارئة، مثل وفاة شقيق أحد المشرفين على لجنة في الفيوم، الذي رفض ترك اللجنة لحين وصول القاضي الاحتياطي، وكذلك إصابة قاضية في مراغة بسوهاج بحالة إعياء، وتم استبدالها فورًا لضمان استمرار العمل.

كما أوضح بنداري أن الهيئة تلقت عدة شكاوى من الناخبين بشأن الحبر الفوسفوري، موضحًا أنه لا يُستخدم في الانتخابات البرلمانية إلا في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لتجنب ازدواج التصويت، بينما أكد عدم وجود لجان للوافدين في هذه الانتخابات، حيث يلزم كل ناخب بالتصويت في دائرته وفق بطاقة الرقم القومي.