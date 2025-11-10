تزايد إعداد الناخبين فى الجيزة بعد ساعة الراحة بلجان الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 06:33 مساءً - شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة " محمد كريم" بمحافظة الجيزة ، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية 2025، حيث امتدت طوابير المواطنين إلى خارج المدرسة حتى وصلت إلى شارع البحر الأعظم، ما ادى إلى حدوث كثافات مرورية أمام حركة السيارات.

من جانبهم قام رجال الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الجيزة ، بتنظيم حركة السيارات، حتى لا يحدث شلل مرورى فى المنطقة، بينما نظم رجال الأمن طوابير المواطنين وادخالهن اللى اللجان الانتخابية بشكل سريع.

وكان القاضى أحمد بندارى، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، قال خلال المؤتمر الثاني الذى عقد اليوم لإطلاع الرأي العام على مستجدات تصويت الداخل، إن مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب داخل 5606 لجنة، مشيرا إلى أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، فى 14 محافظة هى الجيزة وبني سويف والفيوم والوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والتى يتنافس فيها 1281 مرشحا.

وأضاف القاضى أحمد بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت وجود زحام شديد من الناخبين فى 10 لجان فرعية فى الفيوم وأسيوط وأسوان نظرا لأن هذه اللجان هى مسقط رأس عدد من المرشحين الذين قاموا بحشد أنصارهم وقامت الهيئة بتدعيمها بقضاة احتياطيين نظرا لوجود.

وذكر أن المستشار عمر الدين سيد أحمد المشرف على اللجنة 43 بسنورس بالفيوم تم إخطاره بوفاة شقيقه، ورفض ترك اللجنة التى يشرف عليها لحين وصول القاضى الاحتياطي رغم إخطاره بوفاة شقيقه، كما أن إحدى القاضيات فى الدائرة الثالثة مراغة بسوهاج أصيبت بحالة إعياء شديد ورفضت ترك اللجنة واستمرت فى العمل لحين استبدالها بقاضى أخر.



واشار إلى أن الهيئة وردت لها عدة شكاوى من الناخبين بخصوص استخدام الحبر الفوسفورى، موضحا أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ويتم استخدامه فقط فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات منعا لإزدواج التصويت ننظرا لسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.



وعن لجان الوافدين فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وجود لجان للوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب، وأن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد

توافد المواطنين على اللجان (1)

توافد المواطنين على اللجان (2)

توافد المواطنين على اللجان (3)

توافد المواطنين على اللجان (4)