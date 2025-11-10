إنجلترا تتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول فى كأس العالم للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 06:33 مساءً - تقدم منتخب إنجلترا للناشئين على منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بالهدف الأول سجله ريجين هيسكي في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي: عمر عبد العزيز في حراسة المرمى، نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي في الدفاع، عمر كمال - باسل مدحت – أنس رشدي - بلال عطية في الوسط، إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم في الهجوم.

وتضم قائمة المنتخب كلا من حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام انجلترا في كأس العالم للناشئين

مباراة منتخب مصر تحت 17 سنة أمام منتخب إنجلتر تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة. ويتصدر منتخب مصر للناشئين ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، متفوقا على منتخب فنزويلا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل هايتي المجموعة دون نقاط.