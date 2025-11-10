نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب المساء..إقبال مشرِّف بمركز العياط بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة إقبالًا مشرّفًا من المواطنين على لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الأهالي على المشاركة منذ الساعات الأولى من فتح اللجان في أجواء يسودها الحماس الوطني والانضباط. وقد ظهرت اللجان الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية وتيسيرها.

تعاون وجهود لخدمة الناخبين

شهدت اللجان تواجدًا مكثفًا للأجهزة التنفيذية والتنظيمية، التي عملت على تيسير دخول الناخبين، وتوفير مقاعد ومظلات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب فرق المتطوعين المنتشرة داخل وخارج اللجان لتقديم المساعدة للمواطنين في معرفة أرقام لجانهم ومواقعها، بما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات داخل مراكز الاقتراع.

متابعة مستمرة من محافظ الجيزة

وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت في عدد من الأحياء والمراكز، منها العياط والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين. وأوضح المحافظ أن إجمالي الشكاوى والطلبات التي تم عرضها بلغ 65 شكوى وطلبًا متنوعًا، جرى التعامل مع عدد كبير منها فورًا، وجارٍ استكمال الباقي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب الأهالي.

اللقاءات الجماهيرية.. جسر تواصل فعّال

أكد محافظ الجيزة أن اللقاءات الجماهيرية تمثل حلقة وصل مباشرة بين المسؤولين والمواطنين، وتُعد من أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم. وجاءت أبرز الطلبات المتعلقة باستخراج نماذج التصالح، وإزالة المخالفات والتعديات، ورفع المخلفات من الطرق العامة، واستخراج شهادات الصلاحية، إضافة إلى التظلم من عدم تنفيذ بعض قرارات الإزالة. كما وجّه المحافظ بمواصلة تنظيم تلك اللقاءات بانتظام للتفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.