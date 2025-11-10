العالم اليوم - انتخابات العراق.. تحديات أمنية في مواجهة "يوم الحسم"

انتم الان تتابعون خبر انتخابات العراق.. تحديات أمنية في مواجهة "يوم الحسم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 06:25 مساءً - يستعد العراقيون غدا الثلاثاء، للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية، في استحقاق سياسي يأتي وسط تحديات أمنية معقدة أبرزها انتشار السلاح خارج إطار الدولة والتهديدات المتكررة التي طالت بعض المرشحين، في وقت تؤكد فيه السلطات جاهزيتها الكاملة لتأمين العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها النهائية.

وأكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، اللواء طيار تحسين الخفاجي، في حديث لبرنامج "ستديو وان" على قناة "دوت الخليج"، أن اللجنة الأمنية العليا "بدأت التحضير للخطة الأمنية منذ أكثر من ستة أشهر بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقال الخفاجي: "أجرينا أكثر من محاكاة انتخابية وهمية لاختبار سرعة ردّ الفعل والتنسيق بين القطاعات الأمنية، ومعالجة أي ثغرات محتملة قد تظهر يوم الاقتراع".

وأضاف أن "الخطة الأمنية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل الجوانب الخدمية واللوجستية، من نقل صناديق الاقتراع وتأمين مراكز التصويت إلى تأمين الاتصالات والجهد السيبراني والجوي على مدار الساعة".

محافظات تحت المراقبة المشددة

وأشار الخفاجي إلى أن قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعات مكثفة مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وناقشت "كل السيناريوهات المحتملة"، موضحا أن الخطة "وضعت معايير خاصة لكل محافظة بحسب الموقف الأمني".

وقال: "ناقشنا التحديات في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان، ووضعنا في الحسبان تجارب سابقة مثل الزيارات المليونية ومؤتمر القمة العربي، التي شكلت اختبارا مهما لجهوزية قواتنا".

وأوضح أن "الجهد الاستخباري والأمني والتعاون غير المسبوق بين المواطن والقوات الأمنية كان له دور أساسي في تقليص المخاطر"، مضيفا: "المواطن هو الرقم واحد في خطتنا الأمنية، وتعاونه معنا ساهم في نجاح الكثير من المهام".

لا تساهل مع السلاح أو التهديد

وبشأن المخاوف من أعمال عنف أو تجاوزات خلال يوم الاقتراع، شدد الخفاجي على أن القوات الأمنية "لن تسمح بوجود مظاهر مسلحة أو أي تدخل في عمل المفوضية العليا".

وأكد قائلا: "لن نسمح بتجاوز على المراكز الانتخابية، أو بضغط على الناخبين، أو باعتداء على الموظفين. واجبنا هو تأمين أجواء انتخابية آمنة للناخب والمراكز وصناديق الاقتراع".

ما بعد الاقتراع

وحول مرحلة ما بعد التصويت، أوضح الخفاجي أن الخطة الأمنية "لن تتوقف بانتهاء التصويت"، مؤكدا أن القوات ستواصل مهامها "حتى إعلان النتائج الرسمية ونقل جميع صناديق الاقتراع وذاكرات البيانات بأمان، سواء برا أو جوا".

وختم اللواء الخفاجي حديثه بالقول: "العراق أمام اختبار أمني مهم، لكننا مستعدون بالكامل. يوم غد هو يوم لحماية إرادة الناخب العراقي قبل أي شيء آخر".