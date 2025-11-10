استمرار توافد الناخبين على لجان أسيوط خلال الفترة المسائية في اليوم الأول من التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:34 مساءً -

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط مساء اليوم الاثنين إقبالًا متزايدًا من الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان في التاسعة مساءً، ضمن فعاليات اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وشهدت مقار اللجان اصطفاف المواطنين في أجواء من الهدوء والتنظيم، وسط تسهيلات وفرتها الجهات المعنية لكبار السن وذوي الإعاقة لضمان المشاركة السلسة في عملية الاقتراع.

وتجرى الانتخابات في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، بنظامي الفردي والقائمة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

ويستمر فتح اللجان أمام الناخبين حتى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط.