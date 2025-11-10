المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب ويمكنه من اختيار من يمثله ويتحدث باسمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:34 مساءً -

تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اليوم الأول في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتمتع بتجارب وخبرات تراكمية ممتدة، تمكنها من إدارة العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن إجراء الانتخابات في موعدها المقررة قانونياً وانتظام تشكيل المجالس النيابية يمثل رسالة إيجابية في أي دولة، موضحًا أننا انتهينا من انتخابات مجلس الشيوخ وحاليا نشهد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، بعدما أنهينا التصويت عليها للمصريين في الخارج، وشهدنا خلالها حالة زخم وإقبال كبيرة علي التصويت من قبل المصريين في الخارج.

وتابع الوزير محمود فوزي أن عملية التصويت في الداخل تختلف نظراً لصغر الدوائر الانتخابية بجانب وجود منافسة ساخنة بين المرشحين، موضحاً أن ذلك ينعكس علي حرص كل مرشح الدفع بأكبر عدد من أنصاره للتصويت ليحظي بأصواتهم في الصندوق، لذلك لاحظنا إقبال كبير علي صناديق الإقتراع.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر الجزيل للهيئة الوطنية للإنتخابات علي حالة التنظيم المستقرة التي شهدتها العملية الانتخابية، مما كوّن خبرات طيبة للغاية تمثلت في مواعيد فتح اللجان وأماكن الإقتراع وتيسير العملية بشكل كامل.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن انتخابات النواب دائمًا ما تشهد إقبالً أكبر، مشيراً إلى أن جميع المشتغلين في العلوم السياسية يعلمون ذلك، موضحًا الوزير أن دوائر مجلس الشيوخ بطبيعتها بحكم عدد مقاعد المجلس بتكون عددها أقل من النواب، وتمثل 200 عضو ممثلين عن جميع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلي 100 عضو مُعين من رئيس الجمهورية، وبالمقارنة بعدد المرشحين في انتخابات النواب وانتخابات الشيوخ سيعكس ذلك المنافسة القائمة علي مجلس النواب بالنسبة للمترشحين.

ونوّه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تيسير العملية الإنتخابية، من خلال السماح للمواطنين تغيير محل لجان الاقتراع الخاصة بهم في مدد معينة وفقاً لإجراءات بسيطة من خلال الموقع الرسمي للهيئة وإتاحة معرفة المقر الانتخابي لجميع المواطنين، وضمان تيسير في يوم التصويت من 9 صباحاً إلى 9 مساءًا لمدة يومين، مما أتاح للمواطنين فرصة المشاركة في التصويت خلال اليومين المقررين، كما شدد أن الهيئة تراكم مجموعة كبيرة من الخبرات في كل جولة انتخابية تجريها

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشاركة المواطن حق له للمشاركة واختيار من يمثل عنهم داخل مجلس النواب مما يمكنه من المساهمة في رسم السياسات والقرارات في الدولة، وواجب عليه في الوقت ذاته.