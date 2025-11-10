استمرار توافد الناخبين في الفترة المسائية بمدرسة الجيزة القومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:34 مساءً - تواصل توافد الناخبين مساء اليوم الاثنين إلى لجنة مدرسة الجيزة القومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الحماس والتنظيم الجيد داخل وخارج مقر اللجنة.

وشهدت لجنة مدرسة الجيزة القومية اصطفاف المواطنين في طوابير أمام اللجنة تحت مظلة مزينة بألوان علم مصر، حيث حرص الناخبون على المشاركة، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد القضاة المشرفون على اللجان انتظام عملية التصويت دون معوقات، مع تسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة، فيما تتولى قوات الأمن تنظيم دخول الناخبين وتأمين محيط اللجنة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر) في 14 محافظة من بينها الجيزة، وفق النظامين الفردي والقائمة، وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من أجهزة الشرطة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية اللجان بكافة المحافظات، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، على أن تُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُقام جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.