بعد سماع خبر وفاته.. زوجة إسماعيل الليثي تنهار: ابني توفى من سنة وجوزي النهارده.. صبرني يارب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:34 مساءً - انهارت زوجة المطرب الراحل اسماعيل الليثي فور إعلان خبر وفاته، وعلقت، "ابني رضا توفى من سنة، والنهارده جوزي اتوفي، لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون صبرني يارب".

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وتوفى المطرب الشعبى إسماعيل الليثى فى مستشفى ملوى بالمنيا، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء حادث السير المروع الذي وقع فجر الجمعة على الطريق الصحراوى الشرقى أثناء عودته من حفل زفاف.

تفاصيل حادث المطرب إسماعيل الليثي

تعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لحادث سير مروع فجر يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، أثناء عودته من حفل زفاف، الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم الليثي الذي نُقل إلى مستشفى ملوي التخصصي في حالة حرجة.