العالم اليوم - بالفيديو.. الشرع يدخل البيت الأبيض "من بوابة غير مألوفة"

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:26 مساءً - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

والشرع أول رئيس دولة سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات رفعا كاملا للعقوبات الاقتصادية على سوريا والحرب ضد الإرهاب من خلال انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، بالإضافة إلى الاتفاق الأمني مع إسرائيل.

وقال مراسل "دوت الخليج"، عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس الشرع سيعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مبرزا "البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي".

وأبرز "لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة".

وكشفت مصادر أن "الشرع كان مرفوقا بوزير الخارجية أحمد الشيباني. ويعقد الاثنان حاليا اجتماعا مغلقا مع الرئيس ترامب، ولم تُنشر أي تصريحات صحفية بعد".

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.