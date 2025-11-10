استمرار الإقبال الكثيف أمام لجان سيوة في انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:34 مساءً -

يواصل الناخبون في مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح التوافد أمام اللجان الانتخابية، حيث شهدت لجان سيوة إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ فتح اللجان في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تنظيمية جيدة وتواجد أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

وشهدت لجان سيوة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين، الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان والإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس حرص أهالي سيوة على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الديمقراطي، مع تسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم وتنظيم طوابير الناخبين أمام المقار الانتخابية.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية ومستوى إقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع رصد أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسير التصويت والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.