نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة ولجنة بإدفو وأسوان وبني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضي أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، باستثناء:

3 لجان في الجيزة

لجنة واحدة في إدفو بمحافظة أسوان

لجنة واحدة في أسوان

لجنة واحدة في بني سويف

وأكد بنداري أن متابعة فتح جميع اللجان مستمرة لضمان مشاركة جميع الناخبين في التصويت.

عدد الناخبين في كل محافظة بالمرحلة الأولى

أوضح القاضي بنداري أن المرحلة الأولى تشمل 35،279،922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة و5606 لجان فرعية كالتالي:

الجيزة: 6،634،318 ناخب – 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشح

الفيوم: 2،232،098 ناخب – 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشح

الوادي الجديد: 195،479 ناخب – دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشح

بني سويف: 2،096،676 ناخب – 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح

المنيا: 3،831،541 ناخب – 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشح

أسيوط: 3،073،670 ناخب – 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح

سوهاج: 3،375،700 ناخب – 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشح

قنا: 2،215،411 ناخب – 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشح

الأقصر: 922،698 ناخب – 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشح

أسوان: 1،122،806 ناخب – 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشح

البحر الأحمر: 340،360 ناخب – 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشح

الإسكندرية: 4،475،444 ناخب – 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشح

البحيرة: 4،388،114 ناخب – 8 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشح

مرسى مطروح: 375،543 ناخب – دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشح

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت الرسمية في الداخل وإعادة الانتخابات ونتائجها كما يلي:

التصويت في الداخل: 10 و11 نوفمبر

انتخابات الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر

انتخابات الإعادة بالداخل: 3 و4 ديسمبر

محافظات المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.