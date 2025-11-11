أخبار مصرية

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب من داخل مركز السيطرة

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد، وذلك مع انطلاق ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.
وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم انتظام فتح اللجان واستقبال الناخبين حيث توافد المواطنون تدريجيًا للإدلاء بأصواتهم منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت، وسط تواجد مكثف من الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انضباط سير العملية الانتخابية وسهولة حركة الناخبين داخل المراكز.
وأوضح المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.
كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

IMG-20251111-WA0004
IMG-20251111-WA0008
IMG-20251111-WA0006
IMG-20251111-WA0007
IMG-20251111-WA0010
IMG-20251111-WA0009
IMG-20251111-WA0003
IMG-20251111-WA0005
IMG-20251111-WA0002
