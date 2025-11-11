نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بلجان مدرسة الفاروق عمر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في مدرسة الفاروق عمر بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، توافدًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

تنظيم دقيق وإشراف قضائي

تم افتتاح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط إشراف كامل من القضاة المسؤولين عن العملية الانتخابية، حيث قاموا بالتأكد من جاهزية اللجان وصناديق الاقتراع، وفحص بطاقات الهوية للناخبين والتأكد من تسجيلهم في كشوف الناخبين.

كما تم تسليم الناخبين بطاقتي اقتراع، واحدة للنظام الفردي وأخرى للقائمة الانتخابية، ليقوموا بالتصويت خلف الستار في أجواء منظمة وآمنة.

تسهيلات وضمان مشاركة جميع الفئات

شهدت اللجان حضورًا واسعًا من الشباب والسيدات وكبار السن، مع تقديم تسهيلات خاصة لذوي الهمم وكبار السن لضمان مشاركتهم بسهولة، حيث قامت الجهات الأمنية بتوفير المساعدة اللازمة من كراسي متحركة ووسائل نقل للناخبين غير القادرين على الحركة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

عدد الناخبين وعدد اللجان

أوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى للانتخابات تضم نحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 5606 لجان فرعية في 14 محافظة، من بينها الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد الانتخابات والإعادة

تستمر عملية التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، فيما تم تحديد مواعيد انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية للحصر العددي.