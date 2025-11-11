نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشود مستقبل وطن بـ الجيزة.. مسيرة فعّالة خلال اليوم الثاني من تصويت انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، نشاطًا ملحوظًا لحزب مستقبل وطن، حيث نظم الحزب مسيرة فعّالة ضمت حشودًا كبيرة من أنصاره في الشوارع المحيطة باللجان الانتخابية. وتوافد المشاركون في المسيرة منذ الصباح الباكر، مع رفع لافتات تحمل شعارات تشجيعية على المشاركة السياسية، في مشهد يعكس دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم.

جانب من الفعاليات

وشهدت اللجان الانتخابية في مناطق مثل العمرانية والهرم وأطفيح تنظيمًا محكمًا لاستقبال الناخبين، مع تواجد متطوعي الحزب لتسهيل إجراءات دخول المواطنين وإرشادهم داخل اللجان. كما ساعدت الترتيبات الأمنية المكثفة في الحفاظ على انسيابية الحركة ومنع أي ازدحام، فيما بدا حماس المشاركين واضحًا في دعم العملية الديمقراطية والمشاركة في رسم مستقبل البرلمان القادم.

متابعة سير العملية الانتخابية وإقبال المواطنين

وفي الوقت ذاته، تواصل غرف العمليات التابعة للمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية لحظة بلحظة، مع تسجيل أي طارئ أو تأخير محتمل والعمل على حله سريعًا. وأكدت المصادر الرسمية أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع انتظام ملحوظ في الدخول والخروج من اللجان، ما يعكس فعالية التنظيم والجهود الأمنية المكثفة لتأمين المقرات الانتخابية ومنع أي ازدحام أو تجاوز. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن اليوم الثاني يشهد إقبالًا أسرع مقارنة ببداية اليوم الأول، في مشهد يعكس التفاعل الإيجابي للمواطنين ورغبتهم في المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.

جانب من الفعاليات

إجمالي الناخبين والمراحل المقبلة

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تشمل 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا على مستوى 14 محافظة، موزعين على 5606 لجان فرعية، تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد التصويت والإعادة

تم تحديد مواعيد التصويت بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر. وقد استعدت كافة اللجان لاستقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية للحصر العددي النهائي.