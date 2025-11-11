نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعداد الناخبين تتضاعف وتؤثر على حركة المرور أمام لجان الهرم في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ما أسفر عن زحام شديد على الطرق المحيطة باللجان وأثر على حركة المرور.

وتوافد المواطنون على اللجنة منذ الصباح الباكر، ما دفع رجال المرور للتواجد بكثافة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وضمان وصول الناخبين إلى اللجان دون أي تأخير.

تأتي هذه الأعداد الكبيرة لتؤكد حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العرس الديمقراطي، وسط تنظيم كامل من قبل القضاة المشرفين على الانتخابات، الذين يقومون بتوثيق إجراءات فتح اللجان وتسهيل عملية التصويت للناخبين وفق الإجراءات القانونية.

ويحق لنحو 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موزعين على 5606 لجنة فرعية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

وتضم محافظة الجيزة 12 دائرة انتخابية بعدد 775 لجنة و152 مرشحًا، فيما تحتوي الفيوم على 4 دوائر و343 لجنة و68 مرشحًا، بينما يبلغ عدد اللجان في الوادي الجديد 60 لجنة و22 مرشحًا، وبني سويف 479 لجنة و102 مرشح، والمنيا 621 لجنة و145 مرشحًا، وأسيوط 492 لجنة و102 مرشح، وسوهاج 641 لجنة و177 مرشحًا، وقنا 352 لجنة و122 مرشحًا، والأقصر 147 لجنة و51 مرشحًا، وأسوان 190 لجنة و59 مرشحًا، والبحر الأحمر 68 لجنة و11 مرشحًا، والإسكندرية 558 لجنة و89 مرشحًا، والبحيرة 753 لجنة و210 مرشحًا، ومرسى مطروح 127 لجنة و13 مرشحًا.

وقد شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية تنظيم الدخول والخروج من اللجان، مع متابعة قوات الأمن، لضمان سير عملية التصويت بانسيابية وتسهيل مشاركة جميع الناخبين في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات.