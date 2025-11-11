نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف لجنتك الانتخابية.. رابط الاستعلام عن مكان التصويت في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، ويمكن للناخبين الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية ورقمهم في كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ أو عبر التطبيق الرسمي للهواتف المحمولة.

طريقة الاستعلام عن مكان التصويت

بمجرد دخول الناخب إلى موقع الهيئة أو التطبيق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ليظهر بعد ذلك كل بيانات الناخب، بما في ذلك اسم المدرسة التي سيدلي فيها بصوته، رقم اللجنة، والمسلسل الخاص به في كشوف الناخبين، وهو ما يتيح له معرفة مكان لجانته الانتخابية بدقة.

عدد الناخبين والدوائر في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على المحافظات والدوائر الانتخابية كما يلي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا.

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا.

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا.

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشح، 2،096،676 ناخبًا.

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا.

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشح، 3،073،670 ناخبًا.

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخبًا.

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا.

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا.

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخبًا.

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخبًا.

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخبًا.

البحيرة: 9 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخبًا.

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخبًا.

ويحرص الناخبون على معرفة أماكن لجانهم قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية.