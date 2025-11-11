نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يكسر صمته ويؤكد اقتراب عودته إلى التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد المدير الفني السابق للفريق الإسباني، حماس جماهيره بعد إعلانه عن خطوة قريبة للعودة إلى عالم التدريب.

زيدان يكسر صمته ويؤكد اقتراب عودته إلى التدريب

فقد كشف الصحافي الايطالي فابريزيو رومانو، الخبير في مجال الانتقالات، عن تصريح مقتضب للمدرب الفرنسي قال فيه: "سيحدث ذلك قريبًا، قريبًا جدًا"، في إشارة واضحة إلى اقتراب توليه مهمة جديدة.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021، ظل زيدان محل اهتمام أندية ومنتخبات كبرى مثل فرنسا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن من دون أي اتفاق رسمي.