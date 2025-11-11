نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يكتسب نفوذًا داخل ريال مدريد بعد توتر مع ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إسبانية بوجود توتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد خلاف المدرب تشابي ألونسو مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس يكتسب نفوذًا داخل ريال مدريد بعد توتر مع ألونسو

جاء ذلك بعد استبدال الأخير في الكلاسيكو ضد برشلونة، حيث أبدى غضبه قبل أن يعتذر لاحقًا.

وأشارت المصادر إلى أن النادي لم يدعم ألونسو بالكامل، ما أضعف موقفه وأدى إلى تنازله عن جزء من سلطته داخل الفريق.

في المقابل، أصبح فينيسيوس يشارك بانتظام، ما يعكس تأثيره المتزايد على قرارات الفريق. عقد اللاعب ينتهي في 2027، ولم يتم الاتفاق بعد على تجديده، ما يثير التكهنات حول مستقبله، وسط اهتمام عدة أندية كبرى بالحصول على خدماته. هذا الموقف يعكس توازنًا حساسًا بين سلطة المدرب ونفوذ النجوم داخل ريال مدريد.