نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث دايوت أوباميكانو، مدافع المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ، عن مستقبله وأهدافه الحالية، مؤكدًا أنه يركز على الموسم الحالي مع النادي والمنتخب، وأن مستقبله سيتم اتخاذ القرار بشأنه بالتعاون مع وكيل أعماله.

أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي

وعن شعوره بالراحة مع بايرن ميونيخ، قال: "أنا سعيد هنا، أستمتع باللعب مع زملائي ومدرب عظيم مثل فينسنت كومباني".

وأضاف تعليقًا على اهتمام جماهير باريس سان جيرمان به: "أنا هادئ تجاه ذلك، لدي عقد مع بايرن وأهدافي واضحة، وممتن لأي تقدير من الجماهير".

أوباميكانو أوضح أن كومباني ساعده كثيرًا في تمركزه الجيد، تحريك جسده، والتعامل مع الكرات الطويلة، كما ركز على ضرورة الضغط على الخصم عند الحاجة، مؤكّدًا: "تعلمت كيف أصنع الفرص وأكسر الخطوط، هذا الأسلوب بدأ معي في سالزبورج مع رانجنيك".

كما كشف الدور الكبير لكل من رانجنيك، جوليان ناجلسمان، وكومباني في تطوره: "رانجنيك أعطاني الثقة، ناجلسمان منحني الحرية لبناء اللعب من الخلف، وكومباني يعطيني توجيهات دقيقة لتحسين أدائي".