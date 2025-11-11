نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لممارسة حق التصويت.. إقبال كثيف على لجان مدرسة الفؤاد بالهرم في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدرسة الفؤاد بالهرم في محافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم محكم وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وحرص القضاة المشرفون على الانتخابات على متابعة كل مراحل التصويت بدءًا من فتح اللجنة رسميًا، والتأكد من جاهزية صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة، مرورًا بإجراءات تعريف الناخب والتحقق من بطاقة الرقم القومي قبل السماح له بالتصويت في جو من الانضباط والسرية التامة لصوته الانتخابي.

وتتوزع المرحلة الأولى من الانتخابات على 14 محافظة، ويبلغ عدد الناخبين فيها 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، بينهم ملايين من أبناء محافظة الجيزة، التي تضم 12 دائرة انتخابية و775 لجنة فرعية، فيما يتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا بالنظام الفردي إلى جانب 142 مقعدًا بالقوائم المغلقة في بعض الدوائر.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى استمرار استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والتدابير الصحية، لضمان حق كل مواطن في المشاركة بفاعلية في العرس الديمقراطي تحت قبة البرلمان، في ظل توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان إدلاء الجميع بأصواتهم بحرية ويسر.