المرأة تتصدر المشهد في لجنة المركز التكنولوجي بالعلمين في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:33 مساءً - شهدت لجنة المركز التكنولوجى بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، استمرار توافد الناخبين فى اليوم الثانى والأخير من المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ .

وشهدت اللجنة توافدا ملحوظاً للسيدات، حرصا منهن على المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية والتعبير عن صوتهن.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.