الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار الفنان المصري أحمد سعد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده القوي على الانتقادات التي طالته عقب رفعه شال فلسطين فوق علم مصر خلال حفله الأخير في ألمانيا، وهو الموقف الذي اعتبره كثيرون رسالة تضامن فنية وإنسانية مع الشعب الفلسطيني.

أحمد سعد يرد بقوة على انتقادات رفع شال فلسطين

سعد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" منشورًا حاد اللهجة وصف فيه إحدى الناقدات بـ"الجاهلة اجتماعيًا"، منتقدًا تشبيهها بين مصر وفلسطين بالأهلي والزمالك، وقال: "لو أمك بخير ولقيت أم مرمية في الشارع تنزف، طبيعي تساعدها، وساعتها أمك هتكون فخورة بيكي."

وأضاف أن دعم فلسطين واجب إنساني، مؤكدًا: "لازم ندي أمل للناس اللي مصر شقيت عشان تحقق لهم السلام، ومافيش في إيدينا غير إننا نشد أزرهم."

في المقابل، كانت الناقدة ماجدة خيرالله قد هاجمته عبر منشور على "فيسبوك"، معتبرة أن رفع شال فلسطين فوق علم مصر تصرف غير لائق، وقالت: "علم بلادك لازم يكون فوق أي علم آخر، فلماذا ترفع علم دولة أخرى؟" وشبّهت الأمر بمشجع أهلاوي يرفع علم الزمالك.

سعد رد عمليًا خلال الحفل برفع شال فلسطين وسط تفاعل جماهيري كبير، مرددًا كلمة "فلسطين" بصوت مرتفع، قبل أن يعيد نشر الفيديو على حسابه مع تعليق: "هقول فلسطين فوق الرأس في ألمانيا، وفي كل مكان في العالم."