المجلس الأعلى للجامعات يستضيف خبيرة هيئة فولبرايت الأمريكية لدعم تطوير قدراته المؤسسية

أحمد جودة - القاهرة - استضاف المجلس الأعلى للجامعات الخبيرة الأمريكية الاستاذة الدكتورة أليسون جاريت بالتعاون مع هيئة فولبرايت، وذلك في إطار مشروع "تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة التوجهات المستقبلية الكبرى".

اُستهلت الزيارة باستقبال الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات – للأستاذة الدكتورة جاريت بمقر أمانة المجلس، وبحضور فرق عمل المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الأعلى للجامعات، ودعم جهوده في مواكبة التوجهات المستقبلية في منظومة التعليم العالي من خلال تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات وحوكمة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز الشبكات المهنية داخل منظومة التعليم العالي المصرية.

جدير بالذكر أن الاستاذة الدكتورة أليسون جاريت تتميز بخبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي والحوكمة، إلى جانب خبراتها الأكاديمية والقانونية والإدارية حيث تُعد واحدة من الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ شغلت المستشارة أليسون جاريت منصب المستشارة التاسعة لمجلس التعليم العالي بولاية أوكلاهوما، وكانت مسئولة عن إدارة منظومة تضم 25 جامعة. كما تولت مناصب قيادية وطنية في كل من الرابطة الوطنية للرياضات الجامعية (NCAA)، وجمعية رؤساء أجهزة التعليم العالي بالولايات المتحدة (SHEEO)، فضلًا عن رئاستها السابقة لجامعة إمبوريا الحكومية (Emporia State University)..

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير السياسات والممارسات داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي هذا الإطار، ينظّم المجلس الأعلى للجامعات سلسلة من ورش العمل يتم تقديمها من قبل الخبيرة من هيئة فولبرايت، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، ودعم مسارات التنمية الاستراتيجية والريادة الأكاديمية داخل منظومة التعليم العالي في مصر.