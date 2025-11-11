نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة «صحح مفاهيمك» على شاشات المترو والقطار الكهربائي الخفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء عرض فيديوهات مبادرة «صحح مفاهيمك» على شاشات المترو بالخطين الثاني والثالث، وعلى شاشات القطار الكهربائي الخفيف، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة.

ويأتي ذلك في ضوء التنسيق المشترك والبروتوكول الموقع بين الوزارتين، والذي يهدف إلى دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية، ضمن خطة الدولة لبناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقد بدأت اليوم فعاليات عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي تتناول قضايا مجتمعية هامة، من أبرزها: التنمر، والتحرش، والحفاظ على الممتلكات العامة، والعنف ضد الأطفال، والتعامل غير اللائق مع السائحين، وذلك في إطار حرص الوزارتين على ترسيخ السلوكيات الإيجابية ونشر ثقافة الاحترام والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي وزارة الأوقاف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وغرس القيم الدينية والوطنية الصحيحة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني، ونشر الثقافة الدينية المعتدلة التي تُعلي من شأن الأخلاق، وتكرّس لقيم التعايش والاحترام الإنساني.