عاجل- مصر تعود لتصدير الغاز الطبيعي.. مدبولي: خطوة لتعافي قطاع الطاقة وتعزيز الصادرات

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استأنفت تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة ركزت خلالها على تلبية الاحتياجات المحلية فقط.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن عدد الشحنات المصدرة حتى الآن لا يزال محدودًا، إلا أن هذه الخطوة تمثل بداية لتعافي قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز قدرة مصر على التصدير على المستوى الإقليمي والدولي.

تطوير البنية التحتية للطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير البنية التحتية للغاز والطاقة، وتحسين الإنتاج لضمان تلبية الاحتياجات المحلية والدولية، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية، وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعة.

وأكد مدبولي أن قطاع الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تتابع باستمرار تنفيذ خطط لتعظيم الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية لمصر في هذا القطاع الحيوي.