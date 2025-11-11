نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت والثانية في الأرخص أسعار.. مدبولي يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية من حيث سرعة الإنترنت، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث أرخص الأسعار في قطاع الإنترنت، ما يعكس تقدم الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في تسهيل الخدمات الحكومية والخاصة وتحفيز الاستثمارات.

المتحف المصري الكبير.. طاقة اقتصادية وسياحية

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتابع الإقبال الكبير من المصريين والزوار الأجانب على المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن كل المشاهد الإيجابية تعكس شعور المواطنين بالانتماء الوطني والفخر بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.

ولفت مدبولي إلى ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة، مشيرًا إلى بعض الحالات الفردية السلبية داخل المتحف، وموجهًا رسالة للمواطنين بضرورة توجيه الآخرين وتحذيرهم للحفاظ على الصورة الإيجابية للمنشآت الوطنية.

تعزيز النمو الرقمي والاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء أن سرعة الإنترنت وأسعاره التنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، والتواصل، والتعليم عن بعد، والخدمات الرقمية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية على مستوى القارة.