مع اقتراب نهاية اليوم الثاني.. جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - جاءت جولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى، لحسم المقاعد الفردية التي لم يُحسم فيها أي مرشح. المشاركة في هذه الجولة تعتبر جزءًا مهمًا من استكمال المسار الديمقراطي.

موعد جولة الإعادة

المرحلة الأولى:

الخارج: 1 و2 ديسمبر

الداخل: 3 و4 ديسمبر

إعلان النتائج: 11 ديسمبر

المرحلة الثانية:

الخارج: 15 و16 ديسمبر

الداخل: 17 و18 ديسمبر

إعلان النتائج: 25 ديسمبر

المحافظات المشاركة في جولة الإعادة

تشمل المحافظات التي لم تُحسم فيها المقاعد الفردية، مثل:

الجيزة

المنيا

أسيوط

الشرقية

البحيرة

الدقهلية

سوهاج

أسباب إجراء جولة الإعادة

عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50% + 1).

تقارب نتائج المرشحين في بعض الدوائر