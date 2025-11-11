نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شكاوى رسمية حتى الآن وتوضيح بشأن الحبر الفسفوري في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظام العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى

أكدت زينب شبل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت خلال مؤتمراتها الأخيرة إقبالًا كثيفًا في عدد من اللجان بعدة محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، من بينها أسوان، أسيوط، سوهاج، قنا، والمنيا، مشيرةً إلى أن سير العملية الانتخابية يتم بانضباط تام ودون أي معوقات تُذكر.

الهيئة: لم نتلق أي شكاوى رسمية حتى الآن

أوضحت المراسلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهيئة لم تتلق حتى اللحظة أي شكاوى رسمية من اللجان الانتخابية، باستثناء بعض الملاحظات الفردية التي وردت من ناخبين حول عدم وجود الحبر الفسفوري في بعض اللجان.

توضيح رسمي بشأن الحبر الفسفوري

وفي هذا السياق، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحبر الفسفوري يُستخدم فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، نظرًا لوجود لجان تصويت للمغتربين، بينما لا يتم استخدامه في الانتخابات البرلمانية الحالية. وأكد أن هذا الإجراء يتماشى مع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وفق الدستور والقانون.

التزام تام بإجراءات التصويت حتى آخر ناخب

وشدد بنداري على أن لجان الاقتراع لا تُغلق أبوابها قبل أن يدلي آخر ناخب بصوته، مؤكدًا التزام القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بهذا الإجراء بدقة حتى اكتمال التصويت في كل لجنة.

تسهيلات واسعة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم

وأشارت المراسلة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير أقصى درجات التسهيل للناخبين، حيث تم تخصيص 97% من اللجان في الطوابق الأرضية لتسهيل وصول كبار السن وذوي الهمم، كما وفرت بطاقات اقتراع مخصصة تُمكّن ذوي الهمم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة وضمان مشاركتهم الكاملة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.