مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً -

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة داخل شقة مهجورة في بولاق الدكرور، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل العثور على جثة فتاة في بولاق الدكرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة داخل شقة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لفتاة عثر عليها ملقاة ببرميل، وأن الشقة مهجورة، ملك عاطل محبوس على ذمة إحدى القضايا.

نقل جثة فتاة تم العثور عليها داخل شقة للمشرحة

عقب مناظرة الجثة، ومعاينة مكان العثور عليها، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.