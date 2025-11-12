موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان وديًا فى معسكر الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لمواجهة أوزباكستان غدا الجمعة ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها فى مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى استغلال فترة التوقف الحالية والخاصة بشهر نوفمبر لخوض منافسات قوية استعدادًا لخوص منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام البطولة الودية في الإمارات بمشاركة 4 منتخبات، مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان، بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

تفاصيل بطولة الإمارات الودية بمشاركة المنتخب



البطولة تبدأ بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي، اليوم الخميس 13 نوفمبر، 6 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلعب منتخب مصر مباراته أمام أوزبكستان غد الجمعة 14 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.