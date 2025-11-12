الرئيس ترامب يمازح الشرع ويقدم له عطرا هدية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 07:31 مساءً - فى لقاء غير تقليدي يعكس أسلوبه المميز، قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدية عطرية لضيفه الرئيس السورى أحمد الشرع، في المكتب البيضاوي وسأله عن عدد وزوجاته لتقديم العطور لهن، وقدم ترامب زجاجتين من العطر واحدة للرئيس الشرع، وأخرى لزوجته — فى لحظة خروج عن البروتوكولات الرسمية، وهي ممارسة اعتاد عليها ترامب في لقاءاته مع شخصيات عالمية، وفي تفاعل مفاجئ وودى، لم يُفوت ترامب الفرصة لطرح سؤال للتندر، سأل فيه الرئيس الشرع: "كم عدد زوجاتك؟" — في إشارة معروفة إلى العادات الثقافية والدينية، ما أثار ضحكات خفيفة في المكتب البيضاوى.

ترامب يسأل الشرع عن عدد زوجاته

وامتدت لمسة العطر إلى وزراء الوفد السوري، حيث تلقى وزير الخارجية السورى، أسعد الشيبانى، رشةً من العطر أيضا، في أجواء تخللها تبادل للود والدعابة، ساعدت على كسر الجليد في بداية المحادثات الرسمية، ولم يُفوّت الرئيس الشرع الفرصة لتقديم هدايا رمزية عميقة من التراث السورى، طالبا من المترجمة أن تشرح لترامب أهميتها التاريخية، فقدم له نماذج أصلية تمثل إنجازات إنسانية قديمة لا مثيل لها، من بينها:

نسخة من أبجدية أوجاريت، التي تُعدّ أقدم أبجدية معروفة في التاريخ البشري، ونموذج لأقدم نوتة موسيقية تم اكتشافها في المخطوطات القديمة، وتُرجَع إلى حضارة أوغاريت أيضا، ونسخة من أول تعرفة جمركية في التاريخ، مستمدة من وثائق قديمة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وقد كانت هذه الهدايا، التي تجسد عمق الحضارة السورية، رسالة ثقافية هادئة لكنها قوية، تعيد تذكير العالم بأن سوريا ليست مجرد أرض صراع، بل مهد لبعض أعظم إنجازات الإنسانية.