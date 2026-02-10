نتيجة مباراة الحسين إربد واستقلال طهران في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 مساءً - خطا فريق الحسين إربد خطوة مهمة نحو التأهل بعدما عاد بانتصار ثمين على حساب الاستقلال الإيراني في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

نتيجة مباراة الحسين إربد واستقلال طهران

حقق فريق الحسين إربد انتصار ثمين على حساب الاستقلال الإيراني بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم والهدف قام بإدخاله في شباك الاستقلال بواسطة اللاعب أبو جلبوش، جاء الفوز الأردني بعد مباراة قوية أقيمت على استاد آل مكتوم في إمارة دبي بدولة الإمارات حيث نجح الحسين إربد في تسجيل هدف المباراة الوحيد مانحًا فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الإياب الحسين إربد واستقلال طهران

ظهر الحسين إربد بشكل منظم وثقة عالية أمام فريق يملك خبرة قارية كبيرة لينهي اللقاء متقدم بهدف دون رد في نتيجة تعزز حظوظه في العبور إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على استاد عمان الدولي حيث يكفي الحسين إربد التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا.