حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 مساءً - يفتح استاد الزوراء في العاصمة العراقية بغداد أبوابه لاحتضان مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النوارس العراقية والإمبراطور الإماراتي، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الوصل والزوراء يلا شوت بلس اليوم في أبطال آسيا لايف بجودة واضحة الدقة مباشر

تعتبر مباراة الوصل والزوراء نقطة تحول محورية لنادي الوصل الذي يبحث عن تدشين حقبة جديدة ومشرقة تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي تسلم الدفة الفنية مؤخرًا في محاولة لترميم صفوف الفريق وإعادته إلى منصات التتويج القارية والمحلية.

فالوصل الذي تألق في دور المجموعات وحجز الصدارة بجدارة، يدرك أن مواجهة الزوراء وسط جماهيره المتحمسة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، خاصة مع ضيق الوقت المتاح للمدرب الجديد لوضع بصمته الفنية الكاملة على أسلوب لعب الفريق.

في المقابل، يتسلح نادي الزوراء بعاملي الأرض والجمهور العراقي المعروف بشغفه الكبير، سعيًا لخطف فوز مريح يسهل من مهمته في لقاء العودة بدبي.

ويحتل الزوراء حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري العراقي مع بقاء مباراة مؤجلة له، مما يعكس استقرار الفريق وقدرته على المنافسة تحت ضغوط الجماهير.

لذلك المباراة لن تخلو من الإثارة الفنية والندية البدنية، حيث يطمح النوارس لتأكيد تفوقهم التاريخي في المواجهات السابقة، بينما يخطط الأصفر الوصلاوي لمفاجأة أصحاب الأرض بتنظيم دفاعي محكم واستغلال مهارات لاعبيه في التحولات الهجومية السريعة التي قد تمنحه هدفًا ثمينًا خارج القواعد.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

سيكون بمقدور الجماهير متابعة اللقاء عبر نخبة من المنصات الرياضية، حيث:

ستنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 3 AFC التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

كما ستكون المواجهة متاحة عبر قناة الكأس 7 القطرية.

للمتابعين داخل دولة الإمارات، يمكنهم مشاهدة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.

البث الرقمي المباشر للمشتركين عبر تطبيقي تود وبي إن كونكت ومنصة شوف لضمان تغطية شاملة لكافة تفاصيل المباراة.

موعد مباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

تتجه أنظار الملايين من محبي الكرة العربية والآسيوية إلى المستطيل الأخضر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد ومكة المكرمة.

سيكون الموعد عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

من هو معلق مباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء للمعلق عبد الله الغامدي، الذي سيبث الحماس بكلماته طوال التسعين دقيقة، وفي الوقت ذاته سيتولى المعلق يزن اللبابنة مهمة التعليق على المباراة عبر قناة الكأس 7.

حكم مباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي على طاقم تحكيم طاجيكي لإدارة هذه المباراة بين الوصل والزوراء: